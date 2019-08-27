  1. Ekonomi
27 Ağustos 2019 - 11:56

İran-Türkmenistan sınırında ortak pazar açılacak

İran-Türkmenistan sınırında ortak pazar açılacak

İran İslami Şura Meclisi İran-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Ramin Nurqolipur, İran-Türkmenistan sınırında ortak bir pazar kurulacağını duyurdu.

İran İslami Şura Meclisi İran-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Ramin Nurqolipur, ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletine bağlı Bender Türkmen kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran-Türkmenistan sınırında ortak bir pazar kurulacağını duyurdu.

Temmuz'da Aşkabat'a giden İran meclisi heyetine eşlik ettiğini açıklayan Nurqolipur, “Türkmenistan ziyareti sırasında Dışişler Bakanı Raşid Meredov’a iki ülke sınırlarında 'Gümüştepe-Esenguly Sınırı Ortak Pazarı' kurulmasını önerdim.” dedi.

Nurgolipur, Türkmen Bakan'ının bu öneriyi memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Nurgolipur ayrıca, bu projenin Gülistan eyaletinin ekonomik ve ticari gelişimi için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

İran heyeti, Aşkabat ziyareti sırasında Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mamedova ile bu ülkenin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Öwezgeldiyeviç Meredov ile bir araya gelmişti.

News Code 1880800
Muhammed BURHAN

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