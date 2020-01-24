Lavrov: Suriye ordusu, Türkiye ve Irak ile sınır bölgelerinin çoğunu kurtardı

Timetürk'e göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusunun Türkiye ve Irak ile sınır bölgelerinin çoğunu yeniden ele geçirdiğini açıkladı.

Lavrov, BM'nin Suriye elçisi Geir Pedersen ile görüşmesinin başlangıcında konuşan Lavrov, "Durum iyileşiyor, teröristler tarafından kontrol edilen bölge küçülüyor. Suriye hükümeti Irak ve Türkiye sınırlarının büyük bir kısmının kontrolünü yeniden ele geçirdi" dedi.

"Tabii ki, hem İdlib'de hem de ülkenin kuzeydoğusunda terörist grupların kalıntılarının üstesinden gelmek için çalışmalar devam ediyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; ayrıca, terörist grupları Suriye'ye insani yardımın girmesini ve girişte satın alınmasını engellemekle suçladı.

BM'nin Suriye elçisi Geir Pedersen de, Suriyelilerin yüzde 50'sinin evlerinden çok uzak olduğunu ve Şam'a geldikten sonra Suriye yetkilileriyle tüm meseleleri görüşeceğini söyledi.