Suriye ordusundan Halep'teki teröristlere ağır darbe

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) muhabiri Suriye güçlerinin dün gece teröristlerin Halep’teki güvenli semtlere yönelik ihlal ve saldırılarına karşılık olarak geniş kapsamlı bir şekilde Halep’in batısındaki Kfar Hamra, Mansura, Raşidin, Araştırmalar, Han el Asel ve Kfarnaha’nın çevresindeki terörist grupların barınak, korunma merkez, ve yuvalarını hedef aldığını söyledi.

Sana muhabiri, Halep ili ve kırsalının her tarafında duyulan seslerin tank top ve füzelerle düzenlenen yoğun ordu operasyonları sonucunda geldiğini, bu operasyonlar sonucunda teröristlerin sayı ve cephane bakımından ağır kayıplara uğratıldıklarını, teröristlere ait bir füze bataryasının da imha edildiğini ve Halep’in batısındaki El Zahra Cemiyetinden Raşidin bölgelerine varıncaya kadarki bölgelerde terör saflarında geniş kapsamlı kırılmaların meydana geldiğini vurguladı.