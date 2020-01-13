Suriye Başbakanı Tahran'da resmi törenle karşılandı

İkili ilişkileri görüşmek üzere Tahran'a gelen Suriye Başbakanı İmad Hamis, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından resmi törenle karşılandı.
Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde önce iki ülke milli marşları dinlendi.
Karşılama töreni sonrası yapılacak görüşmede Tahran-Şam ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp da Suriye heyetinde yer alıyor.
yorumunuz