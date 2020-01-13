Rusya: Sivillerin İdlib’den ayrılmaları için 3 yeni kontrol noktası faaliyete geçirildi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, sivillerin Suriye’nin İdlib vilayetindeki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için üç yeni kontrol noktası faaliyete geçirildi.

Sivillerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için bugün üç yeni kontrol noktası faaliyet göstermeye başladı.

Ebu el Duhur kontrol noktası İdlib’de, El Hader kontrol noktası Halep’te, Habit kontrol noktası ise Hama’da yer alıyor.

Kontrol noktalarında tıbbi yardım birimleri bulunuyor; içme suyu, sıcak yemek, tıbbi yardım, temel ihtiyaç malzemeleri dağıtımı yapılıyor. Ayrıca sivillerin güvenli bölgelere götürülmesi için araç tahsis ediliyor.

'Sivillerden çok sayıda talep aldık'

Merkez ayrıca daha önce İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki sivillerden, teröristlerin ayrıldığı yerlerde bulunan evlerine dönmek istediklerine dair çok sayıda talebin ulaştığını kaydetti.

Diğer yandan açıklamada Türkiye ile varılan anlaşmalar doğrultusunda Suriye hükümet güçleri tarafından 9 Ocak 2020’de saat 14.00 itibariyle ateşkes rejimine geçildiği de hatırlatıldı.

Kaynak: Sputnik