İsrail'in asıl amacı Nil'den Fırat'a kadar bölgeleri ele geçirmek değil

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Kaşani, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İran İslam Devrimi Zaferi’nin 41. yıl dönümüne değinen Ayetullah İmami Kaşani, “Eğer İslam Devrimi olmasaydı, Amerika ve Siyonizm İslam dünyasına tamamen egemen olacaktı ve İran'ın kendisi bile tüm siyasi, ekonomik ve kültürel konularda Amerikan ve Siyonizme bağlı olacaktı” dedi.

Ayetullah İmami Kaşani, Siyonist rejimin asıl amacının Nil'den Fırat'a kadar bölgeleri ele geçirmek olmadığını belirterek, “Bu sonuca ulaşsa bile hedeflerini genişletir ve başka bir yere gider” ifadesini kullandı.

ABD'nin sözde Ortadoğu barış planı hakkında Ayetullah İmami Kaşani, “Bu bir skandaldan başka bir şey değil. Bu plan, düşmanımız olan Amerika ve Siyonizmin değersiz ve aşağılık insanlar olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah İmami Kaşani, "Suudi Arabistan gibi Amerikan uşağı olan bazı İslam ülkeleri hariç, diğerler devletler Siyonizm ve ABD'ye karşı durdular” açıklamasını yaptı.

21 Şubat 2020'de yapılacak milletvekilliği genel seçimlere işaret eden Ayetullah İmami Kaşani, “Vatandaşarın sanık başına gidip düşmanı şaşırtması İran halkının büyüklüğünü gösteriyor” diye konuştu.