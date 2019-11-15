İslam karşıtı düşman için Sünni ile Şii farketmiyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani'nin imamlığında eda edildi. Tahran Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Muhammed İmami Kaşani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ayetullah İmami Kaşani, "Düşman bazı İslam ve Arap ülkelerinin yöneticilerine gider ve onlarla konuşur, düşman İslam'a karşıdır. Sünni ya da Şii onlar için farketmez. Yüce Allah ile savaşıyorlar. Yemen ülkesini bombalıyorlar ve Filistin halkını şehit ediyorlar. Bu düşman, İslam ülkelerinin liderlerine hakaret etmekte ve Arap liderlerine ‘Paranız için sizinle birlikteyiz’ diyor." ifadelerinde bulundu.

Düşmanların İran karşıtı planlarını anlatan Ayetullah İmami Kaşani, "Düşmanların planlarından biri, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yahudilere karşı olduğuna inandığını öne sürmektir. Halbuki İran bunu asla kabul etmiyor. Kuran-ı Kerim’de Yahudilerle ilgili bir çok ayet var." dedi.

Ayetullah İmami Kaşani, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD Başkanı ve Siyonist rejimin ikisi de aynı; bunlar Allah ve insan karşıtı. Sırf kendi çıkarlarını takip ediyorlar ve halkın din ve mezhebiyle ilgilenmiyorlar. Onlar için Yahudi, Hıristiyan, Şii veya Sünni farketmiyor. Para sunulursa kabul ederler ve para yoksa da karşı çıkarlar."

Irak, Afganistan ve diğer Müslüman ülkelerde düşmanın komplo kurma arayışında olduğunu anlatan Ayetullah İmami Kaşani, İslam'ın düşmanın çıkarlarına karşı olduğu için onların kötülük peşinde olduğunu kaydetti.