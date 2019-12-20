Yetkililer düşmanların komplolarına karşı duyarlı olmalı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani'nin imamlığında eda edildi. Tahran Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Muhammed İmami Kaşani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Batı Asya'nın son durumunu değerlendiren Ayetullah İmami Kaşani, küresel istikbarın bölgedeki cinayetleri hakkında, şunları konuştu:

“ABD ve İsrail bölgeye egemen olmak için terör örgütü IŞİD’i yarattılar. Teröstilerin bütçesi ise Al Suud tarafından finanse edildi. Onlar bölgeye hükmetmek amacıyla çok sayıda cinayet işleyip insanları katlettiler”

Ayetullah İmami Kaşani, Emperyalizm ve Siyonizm’in İslam ülkeleri özellikle İran için komplo hazırladıklarını ifade ederek, "Ülkedeki yetkililer düşmanın kötü planlarına karşı duyarlı olmalı" dedi.

Ülke sorunlarını çözme hususunda Ayetullah İmami Kaşani, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei defalarca yerli kaynaklara dayanarak ülkenin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine vrugu yapmıştır. Bugün ise hepimiz görevimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. İran halkı birleşmeli ve kendi ayakları üzerinde durmalı.” açıklamalarında bulundu.

Ayetullah İmami Kaşani, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin son durumuna ilişkin, "Nijeryalı büyük alim Şeh Zakzaki ağır bir şekilde yaralanmasına ve acı çekmesine rağmen yine de hapse atıldı. İslam dünyası Şeh Zakzaki’nin serbest bırakılması için hareketi geçmeli." diye konuştu.