İran barış ve huzurun peşinde

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani'nin imamlığında eda edildi. Tahran Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Muhammed İmami Kaşani, ABD'nin bölgesel politikasını eleştirdi.

Düşmanlarla mücadelenin önemine değinen Ayetullah İmami Kaşani, "İran İslam Cumhuriyeti her zaman barış içindeydi ve dünyada barış istiyor. Son dört yılda da İran’ın barış ve huzur peşinde olduğunu gösterdik." dedi.

Ayetullah İmami Kaşani, "Fakat ABD ile bölgedeki destekçileri savaş ve kan dökmenin peşinde olduklarını gösterdiler." ifadesini kullandı.

Trump’a seslenen Ayetullah İmami Kaşani, “Bay Trump, hem kendiniz hem de bölgedeki uşaklarınız budala ve bilgiden yoksun. Cahilliğinizi tüm dünyaya gösterdiniz. Ancak İran İslam Cumhuriyeti cesur ve güçlü, çünkü bu cesareti İran halkına Devrim Lideri Ayetullah Hamanei enjekte etmiştir.” açıklamasınıda bulundu.

Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah İmami Kaşani, "Yüce Allah'ın yardımıyla tüm ekonomik sıkıntıların üstesinden geleceğiz." diye konuştu