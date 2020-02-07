İstanbul'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenlenecek

Saadet Partisi (SP), ABD’nin Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye nitelendirdiği plana tepki amacıyla 9 Şubat Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı’nda ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenleyecek.

SP İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, düzenledikleri basın toplantısında toplumun her kesimine mitinge katılım çağrısında bulundu. Sevim “Kudüs İstanbul'dur. Kudüs özgürlüktür. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İşte bu yüzden, gün dayanışma günüdür. Gün siyasi kimlerimizden sıyrılıp bir araya gelme günüdür. Gün Kudüs'e omuz verme günüdür. Bu yüzden hangi partiden, hangi düşünceden, hangi STK'dan, hangi gruptan olursa olsun herkesi, 9 Şubat Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz ‘Büyük Kudüs Mitingi'ne katılmaya davet ediyorum” dedi.

‘Biz ABD’nin coğrafyamız hakkında bir planı olmasına ve bu planı uygulamaya koyma cesareti gösterebilmesine karşıyız’

ABD’nin açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’na kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Sevim “Biz her şeyden önce ABD'nin bizim coğrafyamız ile ilgili bir planı olmasını ve o planı kendince uygulamaya koyma cesareti gösterebilmesini reddediyoruz. Biz bu planı reddederken esas olarak, kendimize, coğrafyamıza dönüp bakmamız gerektiğinin farkındayız. Bir araya gelmemiz gerektiğinin, ihtilafları bir kenara bırakarak tek vücut olmamız gerektiğinin farkındayız” dedi.

‘Bağımsız Filistin sevdasıyla yanan herkesi bir araya getirmek istiyoruz’

“Biz bu mitingimizle, herşeyden önce bu gayeye hizmet etmek istiyoruz” diyen Sevim sözlerine “Öncelikle, ülkemizdeki herkesi, yüreği Mescid-i Aksa sevdasıyla, Kudüs sevdasıyla, Bağımsız Filistin sevdasıyla yanan herkesi bir araya getirmek, birleştirmek istiyoruz. Gazze'de, Batı Şeria'da direnen yiğitlerin yüreğine ferahlık olmak istiyoruz. Kudüslü, Ramallahlı Filistinlilerin haykıran sesi olmak istiyoruz. Tüm mazlumların kalbine umut olmak istiyoruz” diye devam etti.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’nin düzenlediği ‘Büyük Kudüs Mitingi’ne katılım kararı aldığını duyurdu.

Kaynak: Sputnik