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25 Şubat 2020 - 09:39

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir sağlık ekibi İran'a geliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir sağlık ekibi İran'a geliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir sağlık ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını incelemek üzere bugün İran'a ziyarette bulunacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir sağlık ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını incelemek üzere bugün İran'a ziyarette bulunacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya toplumunun koronavirüsün pandemik hâl almasına hazır olması gerektiğini söylemişti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, Kum’da 8, Hemedan’da  1, Tahran’da 3, İsfahan’da 2, Gilan’da 2 ve Arak’ta 2 kişinin daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamıştı.  İran'da görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 61'e yükselmiş oldu.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1884775

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