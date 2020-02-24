Komşu ülkelerde koronavirüs gerçeği gizleniyor

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Kum’da 8, Hemedan’da 1, Tahran’da 3, İsfahan’da 2, Gilan’da 2 ve Arak’ta 2 kişinin daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. İran'da görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 61'e yükselmiş oldu.

Yapılan açıklamalara göre, İran'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetmiştir.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

İran'da koronavirüs vakası tespit edilmesiyle birlikte bazı komşu ülkeler topraklarında virüsün olmadığını öne sürüyorlar, fakat belirtiler bunun aksini gösteriyor.

Bu arada başlatılan #iransınırkapısıkapatılsın hashtagi de akla şu soruyu getiriyor: Acaba İran'ın komşu ülkeleri koronavirüs konusunda güvende mi?

Koronavirüsün yayılmasını Çin ile turistik ilişkilerine bağlı olduğu varsayımını göz önünde bulundurursak diğer komşu ülkelerde de virüsün görülmesi muhtemeldir.

Türkiye'deki durum

Örnek olarak Türk basını Daily Sabah’a göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında 30 bin Çinli turistin Türkiye'ye seyahat etmesi bekleniyordu, ancak Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle bunun hemen hemen yarısı iptal edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Aralık'ta başlamasına rağmen Türk basınında yayınlanan haberlere göre, bir aydan fazla bir süre sonrasına kadar Türk Hava Yolları (THY) dahil olmak üzere diğer uluslararası havayolları Çin'e seferlerini iptal etmemiştir.

28 Ocak’ta Yeni Şafak’ın Türk Hava Yolları’na dayandırdığı habere göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Bunlar Çin'de koronavirüsün patlak vermesinin bir aydan fazla sürmesine rağmen, Türk uçaklarının yolcuları ülke dışına taşımaya devam ettiklerini gösteriyor.

Şimdi Türk yetkililere şu sorulabilir: Çinli turistlerin Türkiye'ye girişi yoğun şekilde devam etmesine rağmen ülkeniz virüsten arındırılmış mıdır?

İran 23 Şubat Pazar günü üst düzey Avrupalı yetkililere ev sahipliği yaparken Ankara yönetimi, Türk kültür heyetinin Tahran ziyaretini koronavirüs gerekçesiyle iptal etti.

Türk heyeti 2020 Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’na dair anlaşmayı imzalamak amacıyla İran’a ziyarette bulunacaktı.

İran'ın diğer komşu ülkelerde son durum

Son verilere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Afganistan, Kuveyt ve Irak’ta da koronavirüs vakası tespit eilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıkmıştı.

Irak'ta Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, bir kişide yapılan tetkikler neticesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini söyledi.

Afganistan basınındaki habere göre, Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi. Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti.

Öte yandan Afganistan'da, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu ileri sürdü.

Yeni İranofobia aşaması

Koronavirüsün İran’da görülmesi bazı yabancı medya kuruluşlarının kara kampanya başlatmaları için yeni bir fırsat sunacağı gibi görülüyor. Bunların haberleri yayma biçimi koronavirüsün İran kaynaklı bir virüs olduğu yönünde.

İran’ın bazı komşu devletleri, ülkelerindeki aynı sorunu gizlemek amacıyla diğer ülkelerin karşı karşıya kaldığı sorunu abartmaktadır. İran'daki koronavirüs sorunu er ya da geç son bulacak. Bunun için bu ülkelerin daha sonra tutumları konusunda cevap vermeleri gerekiyor.