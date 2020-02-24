Zarif, Türk mevkidaşı ile koronavirüsü görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.
İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.
Kaynak: TRT Haber
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif , Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.
İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.
Kaynak: TRT Haber
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