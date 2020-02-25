Mardin'de bir şoför koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle dün Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

Öte yandan Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan son açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kızıltepe ilçesinde koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak: Wan Haber