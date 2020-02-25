İran'da koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, dün gece konuk olduğu devlet televizyonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair açıklamada bulundu.

Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 917 olduğunu belirten Harirçi, 61 hastanın test sonucunun pozitif çıktığını, 12 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Harirçi, İran’da koronavirüs ndeniyle ölüm oranının yüzde 1,3 olduğunu kaydetti.

İran'a karşı kara kampanya yürütüldüğünü ifade eden Harirçi, bölgede bazı ülkelerin koronavirüs vakalarını açıklamadığını aktardı.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.