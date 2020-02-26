İran ve Rusya yakında Fordo tesislerini görüşecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Sputnik'e yaptığı açıklamada, Tahran ile Moskova yetkililerinin önümüzdeki bahar nükleer işbirliği ve Fordo projesinin geleceğini görüşmek için bir araya geleceğini duyurdu.

Ryabkov sözlerine ek olarak şöyle dedi:

"Nükleer işbirliğinin çeşitli yönlerini tartışıyoruz. Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi ve İran Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) doğrudan çalışma planlarını koordine ediyor. Durumun projenin askıya alınma zamanına göre değişmediği açıktır. Ancak biz yine de istişarelerimize devam ediyoruz."

Rosatom şirketi, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma yönünde yeniden Fordo tesislerinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlamasının ardından sürdürebilir izotop üretimini askıya almıştı.