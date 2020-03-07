İngiltere: İran nükleer anlaşmasını sürdürmek istiyoruz

Adı henüz açıklanmayan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran-Londra ilişkilerinin geleceği hakkında açıklama yaptı.

Sözcü, “Koronavirüs salgını ile mücadeledeki ortak işbirliğimiz kaygı duyduğumuz konularda birlikte çalışmaya kararlı olduğumuzu gösteriyor” dedi.

İran’la yapılan nükleer anlaşmaya dair İngiliz Sözcü, ülkesinin anlaşmayı koruma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "İran'ın taahhütlerini azaltma kararı bizim için büyük endişe yaratmıştır. İran nükleer anlaşmasını sürdürmek ve diplomatik bir çözüm aramak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.