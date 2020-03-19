İran'dan koronavirüs açıklaması: 149 kişi daha hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Reisi, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 18 bin 407'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1284'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 149 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Alirıza Reisi, 1046 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Reisi ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 5 bin 979 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.