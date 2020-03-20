Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı.

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 246 bin 494 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle toplam 10 bin 49 kişi öldü ve 88 bin 485 kişi de iyileşti.

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez Çin’i geçti

İtalya'da 3 bin 405, Çin'de 3 bin 248, İran'da 1284, İspanya'da 831, Fransa'da 372, ABD'de 217, İngiltere'de 144, Güney Kore'de 94, Hollanda'da 76, Almanya'da 44, İsviçre'de 43, Japonya'da 40, Endonezya'da 25, Filipinler'de 17, Belçika'da 21, San Marino'da 14, Irak'ta 13, Kanada'da 12, İsveç'te 11, Cezayir'de 9, Avustralya'da 7, Norveç'te 7, Brezilya 7, Mısır'da 7, Avusturya'da 6, Danimarka'da 6, Yunanistan'da 6, Polonya'da 5, Hindistan'da 5, Lübnan'da 4, Lüksemburg'da 4, Portekiz'de 4, Türkiye'de 4, Hong Kong'da 4, Ekvador'da 3, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 3, Peru'da 3, Ukrayna'da 3, Pakistan'da 3, Fas'ta 2, Malezya'da 2, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Kosta Rika'da 2, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Küba, Moldova, Azerbaycan, Tunus, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika, Hırvatistan ve Sudan'da birer kişi Kovid nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayıları, binden fazla olan ülkeler

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran olurken, “Worldometer”deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

“Çin ana karasında 80 bin 967, İtalya 41 bin 35, İran 18 bin 407, İspanya 18 bin 77, Almanya 15 bin 320, ABD 14 bin 366, Fransa 10 bin 995, Güney Kore 8 bin 652, İsviçre 4 bin 222, İngiltere 3 bin 269, Hollanda 2 bin 460, Avusturya 2 bin 203, Belçika 1795, Norveç 1790, Japonya 1675, İsveç 1439 ve Danimarka 1151.”

Kaynak: Rudaw Türkçe