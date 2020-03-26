İran'dan koronavirüs açıklaması: 10457 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 2234'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 2389 kişi artarak 29 bin 406'ya ulaştığını ifade etti.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 10 bin 457 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.