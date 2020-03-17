İran, koronavirüs üzerinde etkili olan ilaç geliştirdi

İranlı uzmanlar, koronavirüs taşıyan hastaların akciğerlerindeki hasar oranını azaltabilecek ve hastanede tedavi süresini 4 güne düşürebilecek 3 ilacı birleştirerek, yeni bir ilaç geliştirmeyi başardılar.

İranlı doktorlardan Mustafa Kanii bu ilaç hakkında yaptığı açıklamada, daha önceden ülkede bulunan 3 ilacın karışımından yeni bir ilaç geliştirerek, bu ilacı korona taşıyan hastaların tedavisinde kullanıldığını ve sonucun başarılı olduğunu ve tedavi süresinin 4 güne gerilediğini ifade etti.

Dr. Kanaii, araştırmalarının devam ettiğini ve araştırmaya dahil edilecek hasta sayısının artacağını ve sonuçların başka ülkelerle de paylaşacaklarını vurguladı.