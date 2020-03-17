  1. İran
17 Mar 2020 20:16

İran, koronavirüs üzerinde etkili olan ilaç geliştirdi

İran, koronavirüs üzerinde etkili olan ilaç geliştirdi

İranlı doktolar, koronavirüs taşıyan hastaların akciğerlerindeki hasar oranını ve tedavi süresici azaltabilecek ilaç geliştirdi.

İranlı uzmanlar, koronavirüs taşıyan hastaların akciğerlerindeki hasar oranını azaltabilecek ve hastanede tedavi süresini 4 güne düşürebilecek 3 ilacı birleştirerek, yeni bir ilaç geliştirmeyi başardılar.

İranlı doktorlardan Mustafa Kanii bu ilaç hakkında yaptığı açıklamada, daha önceden ülkede bulunan 3 ilacın karışımından yeni bir ilaç geliştirerek, bu ilacı korona taşıyan hastaların tedavisinde kullanıldığını ve sonucun başarılı olduğunu ve tedavi süresinin 4 güne gerilediğini ifade etti.

Dr. Kanaii, araştırmalarının devam ettiğini ve araştırmaya dahil edilecek hasta sayısının artacağını ve sonuçların başka ülkelerle de paylaşacaklarını vurguladı.

News Code 1885282

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