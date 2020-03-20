  1. Toplum
20 Mar 2020 14:15

İran koronavirüsün son vaka sayısını açıkladı

İran koronavirüsün son vaka sayısını açıkladı

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüsten (kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 1433'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 19 bin 644'e yükseldiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Reisi, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 19 bin 644'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1433'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 149 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Alirıza Reisi, 1237 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Reisi ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 6 bin 745 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

News Code 1885334

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