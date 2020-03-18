Çin'in İran'a "korona" yardımları devam ediyor

Çin’in İran'ın koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadele çabalarını desteklemek için yardımları sürüyor.

Çin halkı ve ülkenin doğusundaki ticari firmalar tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında İran’a gönderilmek üzere 5. yardım uçağı dün gece yola çıktı.

İran’ın Şanghay Başkonsolosluğu, 220 bin maske, 100 bin eldiven ve 5 bin tanı kitinden oluşan 2 tonluk sağlık malzemelerinin Mahan Hava Yolları aracılığıyla Tahran'a gönderildiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Dışişleri Bakanı Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede İran'a her türlü yardıma hazır olduğunu söylemişti.