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20 Mar 2020 11:52

İran ve Japonya dışişleri bakanları ABD yaptırımlarını konuştu

İran ve Japonya dışişleri bakanları ABD yaptırımlarını konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Japon mevkidaşi Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Japon mevkidaşi Motegi Toşimitsu ile görüştü.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler bu görüşmede ele alınan en önemli konulardı.

Japonya hükümetiyla halkını yeni tip koronavirüsle mücadelede İran'a verdiği desteklerinden dolayı takdir eden Zarif, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle  İran'ın bu konuda sıkıntıya girdiğini belirterek, Japonya hükümetinin ABD'nin tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarını kaldırma yönündeki çabalarını artmasını istedi.

News Code 1885328

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