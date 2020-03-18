Koronavirüs zalimce yaptırımların gerçeğini dünyaya gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Nevruz Bayramı'nın arifesinde İran halkı ve bütün dünyada yaşayan İranlı vatandaşlara hitaben bir mesaj paylaştı.

Mesajında koronavirüsün birçok dünya ülkesine yayıldığına işaret eden Zarif, "Koronavirüs küresel bir sorun. Ama her yerde kurbanların sayısı aynı değil. Biz her zaman yaptırımların zalimce olduğunu söyledik. Koronavirüs bu zulmün gerçeğini bütün dünyaya gösterdi." dedi.

Cevad Zarif, "İranlıların sağlık durumlarını hedef almak ilk baştan beri ABD'nin ekonomik terörizmi planlarından biriydi. Halkımızın ilaç, gıda ve doğal ihtiyaçlarına bile erişimlerini engellemeye çalışanlar tabii ki onları diğer ülkelere nazaran eşitsiz ve savunmasız bir durumda bırakmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı'nın umut dolu bir geleceği müjdelediğini belirten Zarif, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak İranlıların sağlık durumunu hedef alan adaletsizlikle mücadele edeceğime söz veriyorum." diye konuştu.