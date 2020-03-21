ABD'nin yaptırımları küresel salgına karşı önlemleri engelliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Folha de S.Paulo gazetesine verdiği röportajda, "ABD'nin terörizmi bir araç gibi kullanması küresel salgına karşı etkili önlemler alınmasını engelliyor" dedi.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlarına değinen Zarif, "ABD yaptırımları sadece ekonomik kaynaklarımızı değil, aynı zamanda petrol rezervlerimizi ve özel sektörümüzü de hedef almıştır. Üzerimizdeki azami baskılar ihracatımızı engelliyor. Zengin bir ülke olmamıza rağmen ABD yaptırımları nedeniyle ilaç ve tıbbı malzeme almak konusunda sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

ABD'nin koronavirüs konusunda İran'a yardım etmeye hazır olduğu iddialarına dikkati çeken Zarif, "Dünyada bize yardım edecek kadar arkadaşımız var. ABD'nin bu konuda yapması gereken tek şey İran'a yönelik ekonomik terörizmini durdurmaktır." diye konuştu.

Zarif sözlerinin diğer bölümünde ABD'nin kötü sonuçları olan eylemlerde bulunduğunu belirterek, "ABD'liler saldırganlık yaptıklarında İran'ın diğer ülkelerin onlara karşılık vermesini önlemesini bekliyorlar. Ancak biz kendilerini savunmak isteyen diğer ülkelerin vatandaşlarını kontrol edemiyoruz. ABD Irak halkına karşı saldırganlığını sürdürürse bu saldırganlıklarına karşılık verileceğini bilmelidir" dedi.