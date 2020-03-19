Çin'in İran'a "korona" yardımları sürüyor

Çin İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde destek için tıbbi malzeme yardımlarına devam ediyor.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in yardım sevkiyatının İran'a ulaştığını bildirdi.

Maske, eldiven ve tanı kitinden oluşan sağlık malzemeleri İran Silahlı Kuvvetlerine ulaştırıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Dışişleri Bakanı Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede İran'a her türlü yardıma hazır olduğunu söylemişti.