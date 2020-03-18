Zarif, Güney Afrika ve İsveç dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin İran halkına yönelik tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarına karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran'la dayanışma içinde olduğunu belirtirken yeni tip koronavirüsle mücadele için İran'la işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Zarif ilaveten İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile de telefonda görüşerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meselelerle koronavirüsü konuştu.