Zarif: ABD tam anlamıyla masum insanları öldürüyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, "ABD'nin yasadışı yaptırımları İran'ın ekonomik kaynaklarına zarar verip ülkenin kovid-19 salgınıyla mücadelesinin sıkıntıya girmesine yol açmıştır" dedi.

ABD'nin kelimenin tam anlamıyla masum insanları öldürdüğünü belirten Zarif, "Amerikan makamlarının yaptıkları karşısında sessiz kalmak ahlaksızca bir davranıştır. Bunu yapmak kimseyi ABD'nin gelecekteki öfkesinden korumamıştır" diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Zarif paylaşımında ilaveten tüm dünya ülkelerine seslenerek, "ABD'nin yaptırımlarını kaldırmak için küresel kampanyaya katılın" ifadesini kullandı.