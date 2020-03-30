Suudi Arabistan'dan Sana Askeri Okulu'na hava saldırısı

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi koalisyona ait savaş uçakları Yemen'deki Sana Askeri Okulu'nu birkaç kez hedef aldı. Hava saldırısında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Suudi savaş uçaklarının Sana kentinin kuzeyinde bulunan bir televizyon istasyonunu da bombaladığı bildirildi.

İşgalci Suudi Arabistan güçlerine ait savaş uçakları sık sık Yemen’in yerleşim bölgelerini de vuruyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.