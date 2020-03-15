Yemen: Suudilerin hava saldırısını engelledik

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait iki savaş uçağını Cevf vilayetinin hava sahasını terketmeye zorladıklarını açıkladı.

Seri Yemen hava savunmasının Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarına karşı Fatir-1 savunma sistemi kullanarak, onları herhangi bir saldırı yapmadan Cevf vilayetini terketmeye zorladıklarını belirtti.

Seri ilaveten Yemen güçlerinin ülkenin hava sahasında güvenlik sağlanıncaya kadar düşmanın eylemlerine karşılık vereceklerini söyledi.