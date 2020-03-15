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15 Mar 2020 09:57

Yemen: Suudilerin hava saldırısını engelledik

Yemen: Suudilerin hava saldırısını engelledik

Yemen hava savunması Cevf vilayetinde Suudi koalisyonuna iki savaş uçağının hava saldırısını engelledi.

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait iki savaş uçağını Cevf vilayetinin hava sahasını terketmeye zorladıklarını açıkladı.

Seri Yemen hava savunmasının Suudi koalisyonuna ait savaş uçaklarına karşı Fatir-1 savunma sistemi kullanarak, onları herhangi bir saldırı yapmadan Cevf vilayetini terketmeye zorladıklarını belirtti.

Seri ilaveten Yemen güçlerinin ülkenin hava sahasında güvenlik sağlanıncaya kadar düşmanın eylemlerine karşılık vereceklerini söyledi.

News Code 1885211

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