Yemen: Kovid- 19 ABD'nin üretip yayınladığı bir virüs

Al Nashra sitesinin haberine göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, yeni tip koronavirüsün (Kovid- 19) ABD tarafından üretilerek yayınlandığını vurguladı.

El- Husi, "Bir milleti silahla öldüren birisi, Yemenlileri daha düşük maliyetlerle öldürmekten çekinmez" dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun koronavirüsün Yemen'e yayılmasından sorumlu olacağını belirten el- Husi, koalisyonun kasıtlı olarak bu konuda hiçbir önlem almadığını söyledi.

El- Husi, "Suudi koalisyonu, dünyaya koronavirüs olarak bilinen bir salgın yayılmamış gibi Yemen işgal altındaki bölgelerde olağanüstü hal ilan etmemiştir" ifadesini kullandı.

Ymeneli yetkili sözlerine ek olarak, "Suudi Arabistan ve ABD deniz, kara ve hava geçişlerini kontrol ettikleri için koronavirüsün Yemen'e yayılmasından sorumlu olacaktır" diye konuştu.