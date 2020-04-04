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4 Nis 2020 11:41

UAÖ, Suudi Kral'dan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi

UAÖ, Suudi Kral'dan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli Muhammed el-Hadri ve oğlu Hani el-Hadri'nin serbest bırakılmasını istedi.

Al Alam kanalında yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli Muhammed el-Hadri ve oğlu Hani el-Hadri'nin serbest bırakılmasını istedi.

Bu iki Filistinlinin duruşmalarının uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmediğini vurgulayan Uluslararası Af Örgütü, Muhammed el-Hadri'nin kanser hastalığı nedeniyle tıbbi gözetim ve tedaviye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan, 2019 yılında Muhammed el-Hadri ve oğlu Hani el-Hadri'yi tutuklamıştı.

News Code 1885528

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