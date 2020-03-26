Yemen krizi ancak Suudilerin saldırganlıklarını durdurmasıyla çözülür

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Yemen krizinin ancak Suudi koalisyonunun saldırganlığını durdurması ve bu ülkenin kuşatmasını kaldırmasıyla çözüleceğini duyurdu.

Abdusselam konuya ilişkin olarak, "Bir kez daha tutumumuzu ilan ediyoruz. Yemen krizine yönelik kapsamlı, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm, düşmanın kuşatmasını kardırmadan ve saldırganlığını durdurmadan asla gerçekleşmeyecektir" dedi.

Yemenli yetkili ilaveten "Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri yaklaşık 6 yıldır Yemen'e saldırmaya devam ediyor. Ancak dünyada benzeri görülmeyen vahşice cinayetlerden başka hiçbir sonucu olmamıştır" ifadesini kullandı.

Öte yandan Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ateşkesi kabul etmesini memnuniyetle karşılamıştır.