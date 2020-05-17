İran korona döneminde büyük bir sınamayı başarı ile atlattı

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İslam Cumhuriyeti ile ülkenin altyapısı koronavirüs döneminde büyük bir sınamayı başarıyla atlattı" dedi.

Şemhani paylaşımında, büyük İran halkının dar gelirli ailelere yardım kampanyasıyla ilgili çabasını takdir ederek, bu tür kampanyaların salgın sonrası dönemde de devam etmesi gerektiğini yazdı.

İran'da şu ana kadar toplam 93 bin 147 kişi Kovid-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs İran'da ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görüldü.