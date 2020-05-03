Nükleer anlaşma silah yaptırımlarının devamı ile sonsuz ölüme gidecek

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Nükleer anlaşmanın cansız bedeni, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlali ve İran'a yönelik silah yaptırımının devam etmesiyle sonsuz ölüme gidecek" dedi.

Paylaşımında "Yaptırımlar virüsü, Beyaz Saray'ın ABD'nin azalan hegemonyasını hayatta tutması için bir araçtır" ifadesini kullanan Şemhani ayrıca, "Avrupa hangi tarafta duruyor: Saygınlığını korumak ve çok taraflılığı güçlendirmek veya Aşağılanmayı yeniden kabul etmek ve tek taraflılığa yardım etmek" diye kaydetti.