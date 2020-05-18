Yemen'de Covid-19 benzeri ölümler en az 5 kat arttı

Sivil toplum kuruluşları ve hastane kaynakları, yeni tip koronavirüsün ilk kez yaklaşık bir ay önce görüldüğü ülkede Covid-19 benzeri vakalar nedeniyle yaşanan ölümlerin artışına dikkat çekti.

İnsani yardım kuruluşu Save the Children, perşembe günü yaptığı duyuruda, Aden'de 7 Mayıs'tan bu yana günde ortalama 50 ölümün kayıtlara geçtiğini aktardı. Uluslararası yardım kuruluşu, normal zamanlarda görülen ölüm ortalamasının ise günde 10 olduğunu hatırlatarak görülen rakamın normalin 5 katından fazla olduğunu duyurdu.

Save the Children Çocuk Programları Direktörü Mohammed Alshamaa, "Sahadaki ekiplerimiz nefes almada zorluk yaşayan, hatta ayakta duramayan insanların hastanelerden nasıl gönderildiğine tanıklık ediyor." dedi.

Nüfus Dairesi Başkanı Sanad Jamil ise "Sadece son 24 saat içinde Aden'de çeşitli salgın ve yüksek ateş nedeniyle 86'dan fazla ölüm bildirildi" açıklamasında bulundu.

Bir devlet hastanesinde çalışan doktor Saddam el-Haidari'ye göre 550 bin nüfuslu kentte kayıtlı toplam ölüm sayısı yedi kat artış gösterdi.

Yemen hükümeti, pandeminin başından beri 18 can kaybı ve 122 Covid-19 vakası bildirdi.

Kaynak: Euronews