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2 May 2020 09:48

İranlı yetkiliden Almanya'nın Hizbullah kararına tepki

İranlı yetkiliden Almanya'nın Hizbullah kararına tepki

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Almanya'nın Lübnan Hizbullah Hareketi kararına tepki gösterdi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Almanya'nın Hizbullah kararına tepki gösterdi.

Şemhani'nin attığı twette şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sürpriz de ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'e kimyasal silah satıcıları insan hakları savunucuları olduklarını iddia ederek, çocukları katleden dostlarının korkusundan Hizbullah'ı terörist olarak adlandırıyor." 

İranlı yetkili ayrıca, "Terör örgütü IŞİD, direnişin duvarı arkasında kaldığı için Avrupa'ya ulaşamadı. Terörizmin ana destekçilerinin maskelerinin yüzlerinden düşmesi ne güzeldir" diye kaydetti.

Almanya'da Lübnan Hizbullah Hareketi'nin siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştı

News Code 1886176

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