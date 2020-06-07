İran: Venezuela'ya giden petrol tankerleri yurda dönüyor

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "İran'a ait petrol tankerleri misyonlarını başarılı olarak bitirdikten sonra ülkeye dönmek üzere. Bu, direniş stratejisinin etkili olduğuna ve bizi abluka altına almaya çalışan aptalların şu anda İran'ın gücünün kuşatmasından sıkışıp kaldığını gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un müzakere isteği, bunun en iyi kanıtıdır" ifadelerini kullandı.