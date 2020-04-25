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25 Nis 2020 17:24

ABD'nin İran'ın kredi talebine karşı çıkması sağlık hakkının ihlalidi

ABD'nin İran'ın kredi talebine karşı çıkması sağlık hakkının ihlalidi

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "ABD'nin İran'ın yeni tip koronavirüsle mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep ettiği krediye karşı çıkması sağlık hakkının ihlalidir" dedi

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, ABD'nin İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi talebine karşı çıkmasına tepki gösterdi.

Şemhani, attığı tweette, "ABD'nin İran'ın yeni tip koronavirüsle mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep ettiği krediye muhalefeti sağlık hakkının ihlalidir. Üçüncü devletlerin iki yükümlülüğü vardır: ihlal eden hükümetle bağları koparmak ve yasadışı durumu çözmek için harekete geçmek. Avrupa her zamanki gibi üzüntü duyduğunu dile getirdi!" ifadelerini kullandı.

News Code 1886032

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