Iraklı futbol efsanesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Irak’ın en tanınmış futbolcularından biri ve ülkenin katıldığı tek Dünya Kupası’ndaki tek golünü atan Ahmed Radhi korona virüsünden öldü. 56 yaşındaki Radhi’nin, hastalığı kapmasından sekiz gün sonra Bağdat’ta hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bağdat’taki Numan Eğitim Hastanesi’nin Başhekimi Salah al Izzi, ünlü futbolcunun dün gece durumunun stabil olduğunu, ailesi ve sağlık bakanıyla telefonda görüştüğünü ancak bu sabah yaşamını yitirdiğini söyledi. Buna göre Radhi oksijen maskesini çıkararak odasında tuvalete gittiği sırada bayıldıktan sonra yaşama döndürülemedi.

Radhi, Irak futbolunda efsaneleşmiş biri isimdi. 1986 yılında, Irak’ın tarihte katıldığı tek Dünya Kupası’nda attığı tek golü Belçika’ya karşı kaydeden Radhi, ülkenin milli takımıyla iki Arap turnuvasında da kupa kaldırmıştı. 1988’de yılın Asyalı oyuncusu seçilmiş, 1999 yılında yapılan bir sıralamada da Asya’nın dokuzuncu en iyi oyuncusu olarak nitelenmişti. Bir dönem siyasete atılan Radhi’nin ismi, Irak futbol sendikasının başkanlığı için geçiyordu.

Kaynak: ​Gazete Duvar