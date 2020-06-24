Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 7176 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte 84 bölgede 7176 yeni vaka kaydedildi. Vakaların 2272’sinde bir semptoma rastlanmadı. Toplam vaka sayısı 85 bölgede 606 bin 881’e yükseldi.

Yeni vakaların 811’i başkent Moskova’da, 507’si Moskova bölgesinde ve 323’ü Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde görüldü.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 154 artarak 8513’e çıktı.

Gün içinde 12 bin 393 kişi iyileşti. Böylece şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı 368 bin 822’ye ulaştı.

Kaynak: Sputnik