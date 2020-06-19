İtalya Serie A 103 gün sonra başlıyor!

Avrupa’da Kovid-19 salgının ilk ciddi şekilde etkilediği ülke olan İtalya’da önlemler çerçevesinde 9 Mart itibarıyla durdurulan Serie A, 103 gün sonra yarınki Torino-Parma maçıyla perdelerini açacak.

Başlaması için İtalyan futbol camiasının, hükümet üzerinde yoğun baskı kurduğu Serie A'nın 2019-2020 sezonu yoğun ve sıkışık bir maç takvimiyle tamamlanacak.

20 Haziran'daki Torino-Parma müsabakasıyla başlayacak olan ligde, takımlar ortalama üç günde bir lig maçı oynayacak.

2 Ağustos’taki 38'inci ve son hafta maçlarıyla tamamlanması planlanan sezonun kalanında oynanması gereken toplam 124 karşılaşma bulunuyor.

Kaynak: Fanatik