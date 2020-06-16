Premier Lig'de 100 gün sonra perde açılıyor

9 Martta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta son kez tribünlerin dolduğu Premier Lig'e 13 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi. 2019-2020 sezonuna yarın oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Ligde kalan 92 maç Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime tarafından yayınlanacak.

- Liverpool gün sayıyor

Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyor.

Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı Manchester City'ye kaptıran "Kırmızılar", koronavirüs sonrası ilk randevuda 21 Haziran Pazar günü "Merseyside" derbisinde Everton'a konuk olacak.

Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde iki galibiyet daha alırsa tarihinin 19. şampiyonluğunu garantileyecek.

Kaynak: TRT Spor