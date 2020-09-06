MSB: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakanlık açıklamasında ‘Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!’ denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!

Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da Doğu Akdeniz’deki son durum ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır. Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiyeyi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.

Kaynak: Hürriyet