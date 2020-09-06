  1. Toplum
6 Eyl 2020 15:43

CHP'li Adıgüzel koronavirüse yakalandı

CHP'li Adıgüzel koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yeni tip koronavirüse yakalandığını belirterek "Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi" açıklamasını yaptı.

HP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Adıgüzel açıklamasında şunları ifadeleri kullandı:

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."

Kaynak: Haber7

News Code 1888956

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