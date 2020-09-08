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8 Eyl 2020 14:29

TBMM’de koronavirüsten ilk ölüm vakası

TBMM’de koronavirüsten ilk ölüm vakası

TBMM İnsan Kaynakları bölümünde çalışan bir kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgın başladığından beri TBMM’de koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı yaşanmış oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'de (TBMM) koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti. TBMM İnsan Kaynakları bölümünde çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meclis İnsan kaynakları biriminde görevli memur arkadaşımız İ. S., Cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gitmiş, ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat etmekteyken, dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırılmış, ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybetmiştir. Ailesinde Kovid-19 pozitif olan bireylerin bulunduğu arkadaşımız da idari izinli olarak evinde bulunmaktaydı."

TBMM'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm çay ocakları kapatılmıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1888997

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