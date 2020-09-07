Rusya: Yunanistan bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımız

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya'nın 19. yüzyıl başlarında Yunanistan'ın bağımsızlığına yaptığı önemli katkı, Yunan halkı tarafından geniş çaplı bir kabul görüyor. Yunanistan 27 Aralık 1991'de Rusya'yı SSCB'nin devamı olarak tanıdı" ifadeleri kullanıldı.

6 Eylül 1828 tarihinde iki ülke arasında resmi ilişkilerin kurulduğu günün yıl dönümünde yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Atina bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır. İlişkimizin temeli, Rusya ve Yunanistan arasında ruhani ve kültürel medeniyet akrabalıklarından gelen karşılıklı sempatiye dayalı" ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğinin gelişerek devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, yüksek etkileşim dinamiklerinin sürdürülmesi için karşılıklı çaba gösterildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamanın devamında, bankacılık, ulaşım, nakliye, gıda üretimi ve işleme sektörünün yanı sıra inşaat ve yüksek teknolojiler, enerji ve turizm alanlarında etkileşimde bulunan iki ülke arasında 50'den fazla anlaşma imzalandığını belirtti.

Kaynak: Euronews