İran: Irak hükümeti General Süleymani terörü konusunu takip etmeli

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Şemhani bu görüşmedei, bölgesel işbirliğinin önemine işaret ederek, bölge ülkelerinin dış güçlerin müdahalesi olmadan diyalog ve işbirliği yoluyla istikrar sağlayabileceğini söyledi.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan bazı Arap ülkelerinin tutumunu eleştiren Şemhani, “Bu süreç büyük bir ihanet ve Filistin halkının haklarının açık bir ihlalidir; Normalleşme anlaşması güvensizliği yaymanın yanı sıra bölge ülkeleri arasında ihtilaf yaratarak imzacı ülkelerin varlığını da ciddi şekilde tehlikeye atacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühandis’e yönelik gerçekleştirdiği terör saldırısını “devlet terörizminin açık bir örneği” olarak değerlendiren Şemhani, “Bu suçu işleyen devletin derhal bölgeyi ve özellikle de olayın yaşandığı ülkeyi terk etmesi söz konusu büyük cinayetin faillerine en az ceza olacaktır” dedi.

Şemhani, Irak hükümetinden Şehit Süleymani suikastını uluslararası kurumlar yoluyla takip etmelerini beklediklerini söyledi.

Iraklı Bakan da bu görüşmede, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme kararlılığına değinerek, “Saddam 8 yıllık savaşla İran ve Irak halkını birbirinden koparamadı. Bu, hiçbir yabancı tarafın iki ülke arasındaki iyi ilişkileri olumsuz etkileyemeyeceğine dair iyi bir nedendir.” ifadesini kullandı.