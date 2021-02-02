Irak Dışişleri Bakanı yarın Tahran'a geliyor

Al Alam sitesinin haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın Tahran'a ziyarette bulunacak.

Fuad Hüseyin'in Tahran ziyaretinde İranlı yetkililerle iki ülke arasındaki önemli konuları görüşmesi bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı geçtiğimiz Eylül ayında da Tahran'a resmi bir zitarette bulunmuştu. Tahran'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

Fuad Hüseyin, Tahran'da Dışişleri Bakanı Zarif başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelmişti.